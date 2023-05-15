Melih Gökçekin oğlu Osman Gökçek Ankara'dan seçilmeyi başardı!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre milletvekili seçildi.

Osman Gökçek, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerinde AK Parti listelerinden Ankara 2. Bölge 5'inci sıra adayı olmuştu.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre saat 01.40 itibariyle Ankara 2. Bölge'de sandıkların yüzde 99.45'i açıldı. AK Parti yüzde 41.83 ile 6 milletvekili, CHP yüzde 20.54 ile 3 milletvekili, MHP yüzde 12.05 ile 1 milletvekili İYİ Parti yüzde 11.72 ile 1 milletvekilliği kazandı.

Bu sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de milletvekili seçildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 51.08 ile 6 vekil, CHP yüzde 17.5 ile 2 vekil, MHP 14.99'la 2 vekil. İYİ Parti yüzde 10.48 ile 1 milletvekili çıkarmıştı.

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