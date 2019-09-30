Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama... İstanbul'daki metrobüs kuyruğu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara BüyükşehirBelediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" dedi.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan uzun insan kuyruğuna ilişkin görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Ders olsun inşallah" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İşte Gökçek'in o paylaşımı; Yoğunluk nedeniyle uzun süre beklediler Özellikle Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı. İşte bu sabah çekilen o görüntüler;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.