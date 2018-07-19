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Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği projede bir erteleme daha

Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 2013 yılında yapımına başlanan Ankapark'ın üçüncü ihalesi de sonuçsuz kaldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:51
Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' dediği projede bir erteleme daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark için bugün üçüncü kez ihale düzenlendi. Dev parkı kiralamak için teklif veren olmayınca ihale 2 Ağustos’a ertelendi.

Ankara’nın turizmine katkı sağlaması amacıyla yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark için ilk ihale 14 Haziran’da, ikinci ihale ise 28 Haziran’da düzenlenmişti. İlk ihale, katılan olmadığı için ertelenirken, ikinci ihale ise tek teklif veren Azeri firmanın dosyasındaki eksiklik nedeniyle iptal edilmişti.

2 AĞUSTOS’TA 4’NCÜ KEZ İHALE YAPILACAK

Parkın işletmeye verilmesi için üçüncü ihale bugün saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu’nda yapıldı. Parkın işletmesi için bu kez teklif veren olmadı. İhale 2 Ağustos’a ertelendi. Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti. İhaleye katılmak isteyenler için 5 bin TL karşılığında şartname almak zorunluluğu bulunuyordu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:51
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. ankapark
  4. Ankapark ihale

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    Melih gökçek hem kendisine hemde Ankarada yıllarca oylarıyla destekleyen ankaralılara yazık etti.ve tüm hesaplar mahşere kaldı Ankarada su faturaları kabardıkca kabardı eskiden korkarak yaktıgımız elektırıkleri şimdi söndurmeyi unuttuk kullandığımız elektırıklı aletlerın sayısını bilmiyoruz böyle olmasına rağmen elektirik faturaları su faturalarından yüzde elli daha az geliyor.Erbakan hocamızın Türkiye şanpıyonu ilan ettiği gökçek Erbakan ve tayyip erdoğanın bağlı olduğu manevi kaynakları terk edip sadece halkın oylarını almak için kurduğu düzenle yıllarca hem ankaralıları hemde kendisini yok oluşa göturdu yazık etti gokçek hem kendisine hemde ankaralılara. gökçekin hayati MUSANIN KARDEŞİKARUNA DÖNDU BÖYLE BİR YAŞAM BİÇİMİNİ KENDİSİ TERCİH EDDİ VEDE YAZIK EDDİ KENDİSİNEEEEEE.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Gökçeğe niye şok olsun, ona giren çıkan yok, olan milletin parasına oldu, bu gökçek belediye bütçesinde para yok diye memurun maaşına bile göz koymuştu. 2 sene tüm türkiyedeki belediye memurları iyileştirme alırken ankarada bu parayı vermedi memuruna. şimdi evde yan gelip yattığı yerden twet atıyor!
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    Melih Başgan, bizim paraları gömdün o pisliğin içine, hakkaten çok ayıp oldu.
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