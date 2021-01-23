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Gündem Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı Tokat gibi cevap geldi
Gündem

Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı Tokat gibi cevap geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dün eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz de aşımızı yaptırdık" diyen Gökçek, "aşıda öncelik sıralamasından" dolayı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti, Gökçek verdiği cevapla eleştirenleri adeta suspus etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 12:19:00 - 2021-01-23 12:21:43
Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı Tokat gibi cevap geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, dün koronavirüs aşısı yaptırdı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aşı yaptırdığını duyuran Gökçek, kullanıcıların tepkileri ile karşılaştı.

"Karı koca biz de aşımızı yaptırdık"

Twitter'dan "Karı koca biz de aşımızı yaptırdık. Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin." diyerek paylaşım yapan Gökçek, sağlık çalışanı ya da 85 yaş üstü kişi olmadığı için tepki topladı.

Vediği cevapla herkes suspus oldu

Yaptığı açıklama sonrası kullanıcılardan aşıyı nasıl yaptırdıklarına dair gelen tepkilere yanıt veren Melih Gökçek, "Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kayınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaş üstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten siz de yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için biz de yararlandık. İşte Sağlık Bakanlığı duyurusu." ifadelerinde bulundu.

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Yorumlar

gerçekçi olalım

Adamın hası'sın Melih Gökçek. Kim ne derse desin, bunca yıllık emeğini ve hizmetini takdir etmeyen nankördür. Seni aktif hizmetlerde görmek istiyoruz.
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Ahmet

Bu adam bir videosunda balığı yakalamış balığa işkence çektirir gibi bir suya atıyo bir çıkarıyo bildiğin fıkralardaki temel ama kötü huylusu :(
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