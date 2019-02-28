Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."

yeniakit.com.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, odatv’nin haberine tepki gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen yeni partiye destek verdiği iddialarını yalanlayan Gökçek, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Oda tv Gezi ile ilgili foyaları ortaya çıkınca çıldırdı, oda tv’cileri bir telaş aldıki sormayın. Bana ve oğullarıma her gün bir pislik atmayı ihmal etmiyorlar. Her gerçek dışı haber veya hakaret, yalan dolu haberi konusunda dava açıyoruz. Mahkemelerde hesap verecekler.

Bugün de Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler. Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız bizim davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş.

Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Sn. Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim.

Soner Yalçın ve iki Barışların bize iftira atmalarının tek amacı; Gezi iddianamesi ile ilgili bizi susturmaktır.”