0553 313 94 23

Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili açıklama yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:27
Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."

 yeniakit.com.tr  Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, odatv’nin haberine tepki gösterdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen yeni partiye destek verdiği iddialarını yalanlayan Gökçek, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

Oda tv Gezi ile ilgili foyaları ortaya çıkınca çıldırdı, oda tv’cileri bir telaş aldıki sormayın. Bana ve oğullarıma her gün bir pislik atmayı ihmal etmiyorlar. Her gerçek dışı haber veya hakaret, yalan dolu haberi konusunda dava açıyoruz. Mahkemelerde hesap verecekler.

Bugün de Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler. Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız bizim davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş.

Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Sn. Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim.

Soner Yalçın ve iki Barışların bize iftira atmalarının tek amacı; Gezi iddianamesi ile ilgili bizi susturmaktır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:27
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. melih gökçek yeni parti

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit12 dk önce
    Hiç vakit kaybetmeden partiyi kurar halka açıklama yaparım akp Erdoğan Mart dan sonra genel seçim Suriyelileri Afganistan Iraklı Pakistan lı hepsi ülkeden gönderilecek desin ne kadar oyum varsa Davutoğluna
  • AhmetAhmet27 dk önce
    Katılsa bile haklıdır Melih Başkan paldır küldür görevden alındı rezil edildi sebebi belli değil aday gösterilmedi ve dava arkadaşımız diye sözde honore edildi bu yapılanlar normalmi? Ya iyidir aday gösterirsiniz ya kötüdür kapıyı gösterirsiniz Reisim bu hatalar çoook fazla oldu en büyük hata suriyeliler. Yarım ağızla gidecekler deniliyor ama kandırmaca olarak algılanıyor çıkıp suriyeliler kesin gidecek deyip halkı inandıramazsanız ankara istanbul gidecek haberiniz olsun..
  • dürüstdürüst35 dk önce
    her kes kadar onların da istediklerini yapma hakkı vardır.Tek önemli nokta ülkeye zarar vermeden,başkasının hakkını çalmadan.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 42 dk önce
    Reisi diz çöktürmeye çalışan tiniyetsizlerin sonu Allah’ın gazabına uğramaktır.Zira şu anda reisin başını çektiği İslamın son ordusunun hareketinin gerçek sahibi Allah ve Rasulüdür. Allah’ın zecr tokadından korkmak lazım.Hatta bu Tokat, reisin karşısında yer alan münafık güruha geleceği gibi reisin yanında yer alan onun ve partisinin adını kirleten hırsız, soysuz ve münafıklara da gelecektir bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu dava reisin özel davası değildir. Bu dava,İslam’ın son ordusu olan “kıyamet Ordusu’nun” en büyük davasıdır. bu davaya ihanet edenlerin dünya vea ahirette iflah olma şansları yoktur ...
  • Neden?Neden?44 dk önce
    Trump in damadı geldi Erdoğan'la görüştü. Bunu haber yap(a)miyorsunuz. Anlaşılan size yine haber yasağı var:))

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Edirne’de Şubat ayında 27 kişiye ilk yardım eğitimi
  1. Edirne’de Şubat ayında 27 kişiye ilk..
  2. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri..
  3. CHP İzmir'de bedava patates-soğan..
  4. "En çekici traktör dizaynı” ödülü..
  5. Erzurum’da ‘10 Parmağında 10 Marifet’..
  6. ABD Başkanı Donald Trump: "Bazı..
  7. Ağrı ve Horasan’da eğitime kar engeli
  8. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
  9. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
  10. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
  11. Postallı kabadayılar yollarına taş..
  12. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
  13. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
  14. Otomobil su kanalına düştü
  15. Aydemir: ‘Milli irade..
  16. Borsa güne yatay başladı
  17. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
  18. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
  19. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
  20. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
  21. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
  22. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
  23. Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri..
  24. Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye..
  25. Dış ticaret istatistikleri açıklandı
  26. Dış ticaret istatistikleri (1)
  27. ABD Başkanı Trump: "Kuzey Kore ile..
  28. Doğum yapmak korku olmaktan çıkıyor
  29. Kalın bağırsak kanserinden korunmanın..
  30. Ayan, “MHP’li belediyelerde yaşam..
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü