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Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Mansurcuları' hedef alan Melih Gökçek, "Milleti enayi yerine koymayın" dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın

Ankara Büyükşehir Belediye'nin eski Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı.

"Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

ok aptalca"

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

Adığı oy oranlarını paylaştı

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

"Milleti enayi yerine koymayın"

"Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil" diyen Gökçek, şöyle devam etti. "Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın."

Gökçek'in paylaşımları;

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:29
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Twitter
  4. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • doğru doğru 30 dk önce
    Sen yillarca ne yerine koydun acaba
  • Abdülkadir Abdülkadir 38 dk önce
    Sen ilk önce şu parsel parsel peşkeş çektiklerinin hesabını ver. Reis boşuna istifa ettirmedi seni o makamdan
  • gökcek sen onu bunu birak gökcek sen onu bunu birak 38 dk önce
    neden görevden alındın onu acıkla fetöye neler verdin onu acıkla fetö ile mücadele deniyor sen nasil dışarida geziyorsun
  • emiremir50 dk önce
    hasa melihcim hasa bu konuda senden buyuk ustad yok
  • İmanlı ülkücüİmanlı ülkücü57 dk önce
    hadi s.......lanfetöcü alçak.sen de mansur da aynı zihniyetsiniz.Hesabınıza geldi mi akepeli,gelmedimi mhp li oda olmadı mı, saadet li.Namusunuz da dininiz de yolunuz da makam menfaat dünyalık hey aşağılık,hırsız gökçek alçağı.rte seni neden halk seçmişkenazl etti sesin çıkmadı hani demokrattınız seçime inanıyordunuz?iyi kide azl etmiş.
  • FEYAZ ŞAHİNFEYAZ ŞAHİN1 sa önce
    NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞINIDA AÇIKLARMISIN MELİH CİM SEVGİLİ PARSELCİ
  • serhatserhat1 sa önce
    melih bey sensus artık...... eyt çıkmazsa. insanlar madur edilmeye devam ederse..... elek trik şirketleri 2 katı fatura çıkarır sa siz biraz zor seçim alırsınız.......
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