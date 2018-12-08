Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın

Ankara Büyükşehir Belediye'nin eski Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı.

"Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

"Çok aptalca"

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

Adığı oy oranlarını paylaştı

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

"Milleti enayi yerine koymayın"

"Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil" diyen Gökçek, şöyle devam etti. "Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın."

Gökçek'in paylaşımları;