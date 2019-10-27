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Gündem

Gökçek sosyal medya hesabından patladı: Aptal yerine konulduğunuzun farkında mısınız?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

2019-10-27 21:31:00 - 2019-10-27 21:31:53
Gökçek sosyal medya hesabından patladı: Aptal yerine konulduğunuzun farkında mısınız?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesi üzerinden yaptığı reklama ve sonrasındaki dönüşüne tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açılış törenindeki konuşmasını paylaşan Melih Gökçek, "Ya pes be. Adam "İmara değil halka açıyoruz diye İstanbul'u afişe donatıyor. Orman Bakanlığı 'Burası orman, yasak olarak zaten imara açılmaz' diyor. Adam kıvırıyor,  “Biz imara açacağız demedik, bir felsefeyi anlatıyoruz. Biz yaptık demedik ki açıyoruz dedik” diyor. Yuh artık yuh" dedi.

"Pişman mısınız?"

Gökçek, İstanbullu seçmene seslenerek, "İmamoğlu'na oy veren İstanbul'lu. Aptal yerine konulduğunuzun farkında mısınız? Harbi cevap verin. Pişman mısınız?" dedi.

"Türkiye açılış görsün"

İmamoğlu'nun Kemerburgaz açılışını tiyen alan Gökçek, "Sayın İmamoğlu, şu Marmaray'ı iyi açamamışlardı. Bir zahmet Marmaray'a bir açılış yapar mısın? Türkiye açılış görsün. Türkiye İmamoğlu'nun eserini görsün" dedi.

 

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Yorumlar

Mesut Sarp

Açılış maçılış deyip kendi kendine delleniyo, Reizin görevden atmasıyla napcanı şaşırdı.
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Gercekler

Bindim jeep 'e gittim baktim Dinazorlar gitmiş üzüldüm tabii ....Dinazorlar Dinazorlar. ...Dinazorlar. ....dinazorlarrr
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