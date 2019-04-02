Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklaması merakla beklenen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhur İttifakı'nın genel çerçevede başarılı olduğunu ve İstanbul'daki sonucun halen belli olmadığını söyledi.

Seçim sonuçlarına ilişkin yorumları merakla beklenen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaklaşık 40 saat sonra sosyal medyaya geri döndü ve seçim değerlendirmesi yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarının ardından uzun süre sessiz kaldığı Twitter'a geri döndü. Resmi Twitter hesabından yaklaşık 40 saat sonra paylaşım yapan Gökçek, yerel seçim sonuçları için "Cumhurbaşkanlığı sistemi onaylanmıştır" yorumunu yaptı.

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