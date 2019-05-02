Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Milleti enayi mi sanıyorsunuz? Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na TC ibaresini eklemesini yorumladı. Gökçek'in"T.C'den haritayı silmek isteyenle ittifak yapacaksın, sonra belediyeye TC tabelası takıp göz boyayacaksın. Milleti enayi mi sanıyorsunuz?" dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na TC ibaresini eklemesini samimiyetsizlik olarak yorumladı. Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda "T.C'den haritayı silmek isteyenle ittifak yapacaksın, sonra belediyeye TC tabelası takıp göz boyayacaksın. Milleti enayi mi sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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