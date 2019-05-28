Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Melih demişti dersiniz..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya'dan bomba bir paylaşımda bulundu.

"Melih demişti dersiniz..."

Twitter'dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı bir canlı yayını paylaşanMelih Gökçek, "Sanki kendi yapmış gibi, su parasını indirdim, akbili indirdim der demogoji yapar (sanki mecliste karar verecek sayısı varmış gibi). Siz projelere gel dedikçe Kılıçdaroğlu’nun bana yaptığı gibi tamam o konuya geleceğim deyip gelmeyip programı bitirir. Melih demişti dersiniz..." ifadelerini kullandı.