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Sosyal Medya Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı
Sosyal Medya

Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 10:11:00 -
Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı

CHP'de yarın ve Pazar günü genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıkları tamamlandı. Bu arada Melih Gökçek’in yaptığı bir paylaşım CHP’lileri kızdırdı.

Yüzlerce oy kullanacak delege ve kurultayı izlemek için Ankara’ya gelen CHP üyesi de şehrin birçok noktasında bir araya geldi.

Tam bu sırada Melih Gökçek’in attığı twet CHP’lileri kızdırdı.

 

CHP’ye yakınlığı ile bilinen candaş basın ise fotoğrafın CHP’li delegelere ait olmadığını savundu.


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Yorumlar

okur

iyide burasi ankara degil izmir  baskan

Karadenizli

Hesaplari gokcek oderse bengelirim icmeye gokcek babasinin cebindenmi oduyor hesaplari sanirsin
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