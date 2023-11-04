Melih Gökçek ‘Meyhaneler doldu’ paylaşım yaptı CHP’liler çıldırdı
CHP'de yarın ve Pazar günü genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıkları tamamlandı. Bu arada Melih Gökçek’in yaptığı bir paylaşım CHP’lileri kızdırdı.
Yüzlerce oy kullanacak delege ve kurultayı izlemek için Ankara’ya gelen CHP üyesi de şehrin birçok noktasında bir araya geldi.
Tam bu sırada Melih Gökçek’in attığı twet CHP’lileri kızdırdı.
CHP’ye yakınlığı ile bilinen candaş basın ise fotoğrafın CHP’li delegelere ait olmadığını savundu.
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