Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu fena vurdu! 'Namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?'

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kullandığı ifadeleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu programda, aday olup olmayacağı sorusuna, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Ben cumhurbaşkanı adayı olursam nasıl namusum ve şerefim üzerine yemin edeceğim? Namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" demişti.

Melih Gökçek videoya, "Bu Kılıçdaroğlu çok sözünün eri biri." mesajını ekledi.



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