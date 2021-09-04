Melih Gökçek görüntüleri paylaştı! CHP resmen madara oldu

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Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın yaptırdığı ilginç heykel sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 17:33:00 -

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar tarafından yapılan ilginç heykel ile ilgili tartışmalar büyüyor.

Datça Belediyesi Sanayi Sitesi'nin girişine konulması için bir heykel yaptırılmasını istedi. Belediye proje için heykeltıraş Elbruz Denge ile anlaştı. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi. Gürsel Uçar tarafından organize edilen açılışa ise kimse katılmadı. Sosyal medyada gündem olan heykel ile ilgili gelen yorumlar ise olay oldu.

CHP'nin heykeli açıkça madara olurken gelen yorumlar içerisinde en dikkat çekeni ise Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı oldu.

Gökçek paylaşımında, "Artık resmen heykel yapacağız diye saçmalamaya başladılar. Adam hurda paslı demirleri üstüste koymuş, heykel diye belediyeye kakalamış. Kimbilir kaç para verdiler?" ifadelerini kullandı.

 
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