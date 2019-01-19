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Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden terör örgütü FETÖ ile ilgili bir belge paylaştı. Söz konusu belgede, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında jandarma kurmay albay olan FETÖ'cü Ali Bozgeyik'in üzerinden çıkan belgede alıkonulacak isimler arasında, Bekir Bozdağ'la birlikte Melih Gökçek'in de isminin olduğu görüldü.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ ile ilgili ilginç bir belge yayınladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik darbe girişimine katıldığı için müebbet hapisle cezalandırıldı.

Alıkonulacak isimleri paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, bu dava ile ilgili ilginç bir belge paylaştı. Suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik'in üzerinden çıkan belgede alıkonulacak isimler arasındaBekir Bozdağ'la birlikte Melih Gökçek'in de isminin olduğu görüldü.

İşte Gökçek'in paylaştığı o belge...

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:12
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. FETÖ
  3. FETÖ belgesi
  4. 15 temmuz darbe teşebbüsü
  5. Darbede alıkonulacak isimler
  6. FETÖ'nün hain planı
  7. Melih Gökçek
  8. Bekir Bozdağ
  9. Ali Bozgeyik

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