Melih Gökçek: Ekrem, Korkidis’e destek olmayı düşünüyor musun?
Ayasofya’nın tekrar ibadethane olması üzerine Yunanistan’da sular durulmuyor. Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis’in “Türk mallarını boykot edin” çağrısı üzerine açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, “Ekrem, Korkidis’e destek olmayı düşünüyor musun?” dedi.
Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis, Danıştay’ın Ayasofya kararını hazmedemeyerek, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. İstabul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yapan Melih Gökçek, “Ekrem, Korkidis’e destek olmayı düşünüyor musun?” dedi.
Melih Gökçek’in açıklaması şöyle:
Türkiye'nin 86 yıl sonra Ayasofya'yı tekrar ibadete açması üzerine Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis, tüketicilere Türk mallarını boykot etme çağrısı yaptı. Ekrem, Korkidis’e destek olmayı düşünüyor musun?