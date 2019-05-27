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Melih Gökçek dozajı arttırdı: İkisi birlikte gelsinler kabul

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Bunların 1 katrilyona yaptırdığı ihaleyi biz 188 milyona yaptık.” iddiasında bulunan Mansur Yavaş’ı Halk TV’de karşısına çıkmaya çağırmıştı… Yavaş sessizliğini sürdürünce, Gökçek “dozajı” arttırdı. Yavaş’ın yanına destekçi olarak İmamoğlu’nu alarak karşısına çıkmak istemesi halinde bile “kabul” diyeceğini açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:09
Melih Gökçek dozajı arttırdı: İkisi birlikte gelsinler kabul

 Hasan Üstün  Yeniakit.com.tr 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihale fiyatları üzerinden Melih Gökçek’e sataşması kendisini zora soktu. Belediyecilik konusunda uzmanlığı herkes tarafından kabul edilen Melih Gökçek, Yavaş’ı iddiasını ispat etmeye çağırmış, bir TV programında konuyu karşılıklı tartışmaya davet etmişti. Gökçek’in “Hodri Meydan” çıkışına Yavaş’tan henüz bir karşılık gelmezken, Gökçek Twitter’dan “Korkuyorsan İmamoğlu’nu da yanına al gel” mesajı verdi.

Kaçma da 'Yavaş Yavaş' cevap ver

Gökçek, ortaya iddia atıp sonra da ispat davetine sessiz kalan Mansur Yavaş’a Twitter’dan çağrı üstüne çağrı yaptı: “Kaçma da Yavaş Yavaş cevap ver! Mansur Yavaş benim 1 Katrilyona yaptığım ihaleyi kendi 188 milyona yaptırdığını söyledi. Dedim ki, ‘Benim ihale pahalıysa ben siyaseti bırakayım, seninki pahalıysa sen Belediye Başkanlığını bırak.’ Hâlâ tek kelime yok. Yandaş gazetecilerle basın toplantısı yapıyor... Muhalif gazetecileri de çağırsa hoşuna gitmeyen sorular gelir tabii…”

İmamoğlu’nu da yanına al gel

Melih Gökçek, twitter adresinden de takipçilerinin Mansur Yavaş’ı “korkmamaya” davet eden mesajlarını paylaştı.

Gökçek’in mesajlarını paylaştığı takipçilerinden Enes @coolkul, “Mealen Melih Başkanım der ki, halep oradaysa arşın burada, madem o kadar pırıl pırılsın, halk TV’de Melih Başkanı rezil edebilirsin. Yap hadi? Hadi Yap?” mesajıyla dikkat çekti.
Melih Gökçek’in twitter adresinden mesajını paylaştığı takipçilerden Ben Ben (Ahmet) de, Mansur bey yanına İmamoğlu’nu da alsın destek olarak!” deyince Gökçek’ten anında cevap geldi:

“Kabul!”

“Kızım geri zekâlılıkta zirve yaptınız!” mesajını gönderdi

Gökçek, “İkisi birlikte gelsinler, kabul” mesajını verirken, “Cimbomun Kızı” rumuzuyla kendisine “Mansur Başkan kendini size malzeme yapacak kadar aptal mı? Amacınız ne bu programdan? Neyin karın ağrısını çekiyorsunuz?” diye soran twitter kullanıcısına, “Bak sana cevabı Pekmezci vermiş” karşılığını verdi.
Pekmezci (FB) adlı Gökçek takipçisinin “Cimbomun Kızı”na verdiği cevapta şu ifadeler dikkat çekti:

“Kızım geri zekâlılıkta zirve yaptınız, adam ‘Al varsa belgen, al gel beni madara et!’ diyor, tabii gerçek belgesi varsa ve Gökçek’in karşısına çıkacak cesareti varsa!”

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:09
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • oturan bogaoturan boga5 sa önce
    adamin kiralisi. akp basinda görmek istedigim tek kisisin sayin gökcek
  • KomünistKomünist8 sa önce
    Seni görevden alanlar ya da sen bunun sebebini açıklamadan sana cevap vermek fasulyeyi cennet nimeti saymak gibidir
  • ÇubukluÇubuklu8 sa önce
    Sayın Gökçek, bu chpkk lıların genlerinde iftira,hırsızlık, arsızlık,anarşistlik, dinsizlik, soysuzluk diz boyu. Uğraşma bu mel'un feto artığı çakal soylarıyla boşver. Sen Ankaralıların gönlünde yer bulmuş efsane Başkanlarımızdan birisin. Bu sülükler senin yaptığın hizmetlerin onda birini yapamazlar. Bunların işi hortum, soygun ve hainliktir. 
  • Vatansever Vatansever 8 sa önce
    Adamsin melih baskanim
  • ........9 sa önce
    Bu adam elinde belge olmadan asla çıkmaz ekrana
  • RECEPRECEP10 sa önce
    SAYIN GÖKÇEKMANSUR'A SİZCEVAPVERİNAMAMAKARİOSCUEKREM'EDE''Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?RÜŞVETOLARAKTAİSPARK ''BUMANSUR VE EKREMKENDİYOLSUZLUKVEPİSLİKLERİNEKOLTUKDEĞNEĞİARIYORLAR.BIRAKINBUZİLLETÇİLER PİSLİKLERİNDEBOĞULSUNLAR.
  • Murat murat Murat murat 10 sa önce
    İlkin elindeki devlete ait olan lüks araçi teslim etsin
  • BatıleziciBatılezici10 sa önce
    Melih başkanım, senin karşına değil ikisi üçü bile çıkamaaaz. Baksanıza yorumcu yalaklarının yorumlarında bile yansımış tırstıkları... Kimi valiliğin korumalara tahsis ettiği aracı diline dolayarak meseleyi saptırmaya çalışmış, kimi Cumhurbaşkanının belediye başkanlığıyla ilgili takdirini diline dolayarak fitneyi ön plana çıkarmaya çalışmış. Ulan sen kimsin? güvenlikle ilgili valilikten daha mı yetkinsin? Ulan ya sen kimsin, bir kilo patates fiyatına ülkeyi satan birisin besbelli, Gökçek'in vefasını anlayacak karatta mısın?
  • Trabzonlu.Trabzonlu.11 sa önce
    Cesaret edemzler onlar ancak iftira atarlar.çamur at izi kalsın misali.helal olsun melih baskana
  • Ahmet Ahmet 12 sa önce
    ESkimişmetal Yorgun’u Başkan AKPseningibi başkanlar olduğu müddetçe başı çok ayırır Ankara’yı FTÖuşaklarına parsel parsel satınmı Bület ARINÇBAŞKANIMyalanmı söylüyorOsmanlı spora kimin parasını verdin cebindenmi Otur köşende
  • İsmetİsmet13 sa önce
    Seni niye kovdular onu söyle beceriksizligindenmi
  • MetalMetal13 sa önce
    Bunun neresi yorgun reis. Her gün basın da
  • HakikatbinHakikatbin13 sa önce
    En son konuşakların listesindesin gökçek. Belediyelerde ki kolpoların hala görevde. ee tahrip kolaydır ,tamir zordur
  • YunusYunus13 sa önce
    Başkanlıktan atıldığından beri kompleks içinde. Allah ıslah etsin.
  • Helal sanaHelal sana14 sa önce
    Helal sana melih başkan. Sen de olmasan bunlara haddini bildirecek kimse olmayacak. Muhafazakar camia maalesef çok pısırık.
  • İşsiz İşsiz 14 sa önce
    Siyasetçiliği bıraktırılmış biri siyaseti daha ne kadar bırakabilir? Genel af mı çıktı?
  • AbdullahAbdullah14 sa önce
    Melih Gökçek'eArınç gibi görev verilecek bunu alt yapısı oluşturuluyor.Danışıklı dövüş!!!!
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 14 sa önce
    Yüreği büyükabimizyolun açık olsun allah sizlere uzun ömür versin inşallah
  • AliAli14 sa önce
    Sen kimsin ki melih, belediye başkanı değilsin,adayı da degilsin. Belediye baskanlıgından el çektirilmiş ama kendini birilerinin gozunde parlatmaya calisan.zmaninda baskani oldugun belediyenin uzerine gorunen arabalari vermeyen fahis fiyatla yandaslarina ve akrabalarina is yaptirip belediyeyi zarara ugratan bir kulsun. Senin tek yaptigin iftira inkar yalan. Sen senin gibilerle muhattap ol
  • AngaralıAngaralı15 sa önce
    Başkanların işleri güçleri var, senin gibi aylak değiller, şimdi senin için hesap zamanı, şu kalan son cipi de iade artık, yetim hakkıdır, ayıptır!

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