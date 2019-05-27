Melih Gökçek dozajı arttırdı: İkisi birlikte gelsinler kabul

Hasan Üstün Yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihale fiyatları üzerinden Melih Gökçek’e sataşması kendisini zora soktu. Belediyecilik konusunda uzmanlığı herkes tarafından kabul edilen Melih Gökçek, Yavaş’ı iddiasını ispat etmeye çağırmış, bir TV programında konuyu karşılıklı tartışmaya davet etmişti. Gökçek’in “Hodri Meydan” çıkışına Yavaş’tan henüz bir karşılık gelmezken, Gökçek Twitter’dan “Korkuyorsan İmamoğlu’nu da yanına al gel” mesajı verdi.

Kaçma da 'Yavaş Yavaş' cevap ver

Gökçek, ortaya iddia atıp sonra da ispat davetine sessiz kalan Mansur Yavaş’a Twitter’dan çağrı üstüne çağrı yaptı: “Kaçma da Yavaş Yavaş cevap ver! Mansur Yavaş benim 1 Katrilyona yaptığım ihaleyi kendi 188 milyona yaptırdığını söyledi. Dedim ki, ‘Benim ihale pahalıysa ben siyaseti bırakayım, seninki pahalıysa sen Belediye Başkanlığını bırak.’ Hâlâ tek kelime yok. Yandaş gazetecilerle basın toplantısı yapıyor... Muhalif gazetecileri de çağırsa hoşuna gitmeyen sorular gelir tabii…”

İmamoğlu’nu da yanına al gel

Melih Gökçek, twitter adresinden de takipçilerinin Mansur Yavaş’ı “korkmamaya” davet eden mesajlarını paylaştı.

Gökçek’in mesajlarını paylaştığı takipçilerinden Enes @coolkul, “Mealen Melih Başkanım der ki, halep oradaysa arşın burada, madem o kadar pırıl pırılsın, halk TV’de Melih Başkanı rezil edebilirsin. Yap hadi? Hadi Yap?” mesajıyla dikkat çekti.

Melih Gökçek’in twitter adresinden mesajını paylaştığı takipçilerden Ben Ben (Ahmet) de, Mansur bey yanına İmamoğlu’nu da alsın destek olarak!” deyince Gökçek’ten anında cevap geldi:

“Kabul!”

“Kızım geri zekâlılıkta zirve yaptınız!” mesajını gönderdi

Gökçek, “İkisi birlikte gelsinler, kabul” mesajını verirken, “Cimbomun Kızı” rumuzuyla kendisine “Mansur Başkan kendini size malzeme yapacak kadar aptal mı? Amacınız ne bu programdan? Neyin karın ağrısını çekiyorsunuz?” diye soran twitter kullanıcısına, “Bak sana cevabı Pekmezci vermiş” karşılığını verdi.

Pekmezci (FB) adlı Gökçek takipçisinin “Cimbomun Kızı”na verdiği cevapta şu ifadeler dikkat çekti:

“Kızım geri zekâlılıkta zirve yaptınız, adam ‘Al varsa belgen, al gel beni madara et!’ diyor, tabii gerçek belgesi varsa ve Gökçek’in karşısına çıkacak cesareti varsa!”