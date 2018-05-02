Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.

Gökçek paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.







CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da duyuracağını söylemişti.



MUHARREM İNCE SUSKUNLUĞUNU BOZDU



CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Muharrem İnce, "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım." dedi.