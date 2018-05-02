Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu öne sürdü.02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:21
Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.
Gökçek paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.
CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da duyuracağını söylemişti.
MUHARREM İNCE SUSKUNLUĞUNU BOZDU
CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Muharrem İnce, "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım." dedi.
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