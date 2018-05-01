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Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.

01 Mayıs 2018 Salı 22:04
Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerine yaptığı paylaşımlarıyla bilinen Ankara Büyükşehir Eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından CHP'nin adayını paylaştı. Gökçek, paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 22:04
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  2. Melih Gökçek
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  4. Gökçe
  5. Muharrem İnce

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