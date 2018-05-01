Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından yağtığı paylaşımla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını iddia etti.01 Mayıs 2018 Salı 22:04
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerine yaptığı paylaşımlarıyla bilinen Ankara Büyükşehir Eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından CHP'nin adayını paylaştı. Gökçek, paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.
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