Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerine yaptığı paylaşımlarıyla bilinen Ankara Büyükşehir Eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından CHP'nin adayını paylaştı. Gökçek, paylaşımında "Ne demiştik... CHP'de Gökçek ne derse o olur... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce..." dedi.