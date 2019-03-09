Melih Gökçek, CHP-HDP-PKK ilişkisini deşifre etti! "Son pişmanlık fayda vermez" Sosyal medyada aktifliğiyle bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan HDP'yle yakınlıklarını deşifre eden bir paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. "Son pişmanlık fayda vermez" CHP'nin bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle yakınlaşmasına değinen Melih Gökçek, "Unutma... Adım adım bir yerlere doğru... Son pişmanlık fayda vermez." ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

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