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Sosyal Medya Melih Gökçek “bunu da gördük” deyip paylaştı… Cenazede garip görüntü
Sosyal Medya

Melih Gökçek “bunu da gördük” deyip paylaştı… Cenazede garip görüntü

Yeniakit Publisher
2024-04-18 11:09:00 -

Antalya’da bir cenaze merasimi sırasında ölü yakınlarının dua etmek yerine bağlama çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Antalya’da kimliği bilinmeyen bir şahsın cenazesindeki görüntüler ağızları açık bıraktı.

Ölünün yakınları cenaze merasiminde dua etmek yerine bağlama çaldı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten gülümseten bir paylaşım geldi. Bağlama çalınan anları paylaşan Gökçek, “Haydaa… Bunu da gördük… Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın… Antalya'da ölmüş adama Cenaze namazı kılmak yerine saz çaldılar…” ifadelerini kullandı.

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