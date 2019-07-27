Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada 'Çocuk tacizcisi, çocuk katili, kadın katili ve teröristlere idam gelmeli' sorulu bir anket yaptı. Ankete 100 binin üzerinde bir katılım sağlandı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'Çocuk tacizcisi, çocuk katili, kadın katili ve teröristlere idam gelmeli' sorulu anketine 100 bin 440 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde '83'ü idama evet diyorum' cevabı verirken yüzde 11'i ise 'ömür boyu hücre cezası' dedi. Geriye kalan yüzde 6'lık kısım ise 'idama kesinlikle hayır' cevabını işaretledi.

"İdam gelmeli"

Anket sonuçlarını paylaşan Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar Türkiye'de, Twitter'da gördüğüm en büyük anket. 21 satte 110 bin 440 kişi. Katılanların yüzde 83'ü idam diyor. Türkiye'de farklı siyasi yapılan böylesine ittifakı görülmedi. Parlamento açılır açılmaz idam gelmeli.