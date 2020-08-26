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Gündem Melih Altınok’tan Vedat Milor’a gönderme
Gündem

Melih Altınok’tan Vedat Milor’a gönderme

Türkiye’nin Venezuela'dan 1500 ton farklı türde peynir ithal edeceği iddialarına ilişkin gurme Vedat Milor’un konuyla ilgili paylaşımı tepki gördü. Sabah yazarı Melih Altınok, Milor’a göndermede bulunarak, 'salvolara başladı' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:03:00 - 2020-08-26 11:26:58
Melih Altınok’tan Vedat Milor’a gönderme

Türkiye’nin Venezuela'dan 1500 ton farklı türde peynir ithal edeceğine dair haberler gündeme geldi.

İddialar sonrası art arda açıklamalar yapıldı. Özellikle gurmeler sosyal medya hesaplarından yorum yaptı.

Sabah yazarı Melih Altınok konuya ilişkin, ‘Eyvah peynirde dışa bağımlı mı oluyoruz’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Yazısında Twitter hesabından gurme Vedat Milor’un paylaşımına yer veren Altınok, 'yemek dışında bir şeye karışmayan Milor bu kez salvolara başladı' dedi.

Vedat Milor sosyal medya hesabından, "Venezuela haberinden sonra beklediğim müjde: Anadolu'da peynir bulundu!" dedi.

"Türkiye'deki peynirlere kıran mı girdi" diye söylenenler var diyen Altınok, Türkiye’nin bilinen dünyaca ünlü süt ürünleri olduğunu belirtip Mihaliç peynirinin önemine değindi.

Kars gravyerinden, İzmir tulumuna kadar yüzlerce çeşit peynirin ülkemizden ABD dahil, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere tonlarca satıldığını aktaran Altınok, ‘Belli ki Venezuela'yla yapılan bu küçük ticari anlaşma, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik faaliyetlerinin ürünü işte. Ankara, ABD ve Rusya'nın nüfuz alanını genişletmek istediği bir coğrafyadan, eskilerin deyimiyle, kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor’ dedi.

 

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Yorumlar

Ali Kemal

Tv lerde gurme olarak program yapanların çoğunu araştırın kökler hep ayni yere gidiyor. ! ( Kudüs müslümanlarındır)
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alo

zavalli amerikan fasist lobi kimlere kaldi:)
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