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Gündem

Melih Altınok Ekşi Sözlük’ü topa tuttu

Sabah yazarı Melih Altınok, ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki ilişkiyi kaleme aldığı yazısında Ekşi Sözlük’e sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:07:00 -
Melih Altınok Ekşi Sözlük’ü topa tuttu

"Türkiye'de de Ekşi Sözlük gibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar" diyen Altınok, "Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Böyle saçmalık olur mu?" ifadelerini kullandı.

 Altınok şunları kaydetti:

Ne var ki, yeri gelince ABD Başkanı'na bile uygulamaktan çekinmedikleri sınırlamaları, engellemeleri, uçurmaları, hesap kapatmaları hangi kriterlere göre yaptıkları meçhul. Kime göre neye göre... Üstelik bu keyfi sansürü, "iyi niyetli müdahale" olarak yargısal süreçlerden muaf tutulmak için kullanıyorlar.

Ne düzenek ama değil mi?

Türkiye'de de ekşi sözlük gibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar. Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Ve gazetecileri, gazeteleri, televizyonları, internet sitelerinin kişisel hakları ve özgürlükleri korumaya yönelik sorumluluklarının hepsinden muaflar.

Böyle saçmalık olur mu?

Yüzlerce yılda elde ettiğimiz haklarımızı, özgürlüklerimizi bu cilalı tekellere yem mi yapacağız?

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