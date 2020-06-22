Melensu Parkta temizlik çalışması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Melen Su Park’ta temizlik işlerini sürdüren Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkın temizliği konusunda vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya davet etti.

Düzceli vatandaşların hafta sonları uğrak noktası olan Melen Su Park’ta temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışmalarında oturma bankları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları düzenli olarak temizleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, "Parklarda temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Tüm parklarımızın ve çocuk oyun alanlarımızın temiz kalması için aralıksız çalışıyoruz. Ancak bu nokta da vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Çöplerini, pet şişelerini, kuru yemiş kabuklarını yerlere atmamalarını, oturma bankları ve masalarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Parklarımızı hep birlikte el birliği ile temiz tutalım. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.