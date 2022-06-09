Melek Mosso’dan sonra Gülşen! Edepsiz mahallede ‘İzmir Marşı’ dönemi

Giydiği rezil kıyafetler nedeniyle kamuoyunda büyük tepki alan Gülşen adlı sözde sanatçı, İzmir Kültür Park’ta sahneye çıktı. Tepkilerin hedefindeki Gülşen sahnede İzmir Marşı okuyarak Kemalist mahalleye selam çaktı.

Vücudunu teşhir ederek sanat yaptığını zanneden ismin, İzmir Marşı ile kendisini savunmaya kalkması Kemalist mahallenin ‘ahlak’ anlayışını bir kez daha sorgulattı.

Sözde sanatçı Melek Mosso da, sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." diyerek genç kızları ahlaksız yaşam biçimine özendirmişti.