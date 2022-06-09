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Gündem Melek Mosso’dan sonra Gülşen! Edepsiz mahallede ‘İzmir Marşı’ dönemi
Gündem

Melek Mosso’dan sonra Gülşen! Edepsiz mahallede ‘İzmir Marşı’ dönemi

Genç kızlara yaptığı skandal çağrıları ile bilinen Melek Mosso’dan sonra vücudunu teşhir ederek para kazanan Gülşen de İzmir Marşı ile Kemalist mahalleye selam çaktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 12:21:00 -

Giydiği rezil kıyafetler nedeniyle kamuoyunda büyük tepki alan Gülşen adlı sözde sanatçı, İzmir Kültür Park’ta sahneye çıktı. Tepkilerin hedefindeki Gülşen sahnede İzmir Marşı okuyarak Kemalist mahalleye selam çaktı.

Vücudunu teşhir ederek sanat yaptığını zanneden ismin, İzmir Marşı ile kendisini savunmaya kalkması Kemalist mahallenin ‘ahlak’ anlayışını bir kez daha sorgulattı.

Sözde sanatçı Melek Mosso da, sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." diyerek genç kızları ahlaksız yaşam biçimine özendirmişti.

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Yorumlar

Orhan...

Mevcut siyasiler ve sizler yüzünden Kemalizm tekrar hortladı...Bu kadar yalan dolan israf ve haksızlık olunca insanlar o eleştirilen ve lanetlenen Kemalizme yöneldi.Etki-tepki durumu...Ço yazık 40 yıl sonra eski noktadan daha kötüye geldik..

İlyas bey

Neden böyleleri hep marşa sarılıyorlar.Amaç mı,araç mı anlamadım gitti.
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