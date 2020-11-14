Melbourne’da 8 aylık cuma hasreti bitti

Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yasaklar kapsamında son cuma namazının 13 Mart’ta kılındığı Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren Melbourne’daki Meadow Heights Camii, yasakların hafifletilmesiyle 8 ay sonra kapılarını açtı. Kentte Müslümanların en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Meadow Heights semtindeki camiye akın eden Müslümanlar, esnetilen Kovid-19 yasakları kapsamındaki ilk cuma namazını 50’şer kişilik gruplar halinde, 5 farklı imamla kıldı.



Yasaklar çerçevesinde seccadelerini yanlarında getiren ve sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutan cemaate verilen hutbelerde hastalık hakkında bilgiler de yer aldı.



Vakit namazlarına da izin çıktı



AMGT Meadow Heights Şube Başkanı Selahattin Uyar, aylar sonra cemaatle ilk cumayı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dünden itibaren Kovid-19 tedbirlerine uyarak camide vakit namazlarını da kılacaklarını hatırlatan Uyar, “İnanın sanki şimdiye kadar hiç cuma namazı kılmamış gibiyiz, hakikaten çok özledik, çok özlemişiz, cemaatimiz de öyle. Gerçekten namaz kılmak isteyen çok kişi var, uzun bir sıra oluştu. Bugün Allah’ın izniyle 5 grup halinde cumamızı idrak edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.