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Melania Trump'ın dublörü ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada "Melania Trump dublör kullanıyor" tartışmalarına neden oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:14
Melania Trump'ın dublörü ortaya çıktı

Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD BaşkanıDonald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada "Melania Trump dublör kullanıyor" tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Birçok kullanıcı '#FakeMelania' (Sahte Melania) etiketiyle First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti.

Trump felaket bölgesinde

Sputnik'in haberine göre, geçen hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

Fotoğraf tartışmaların fitilini ateşledi

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti. İkilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı Melania Trump'ın vucüt dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi.

Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania etiketini kullanarak söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.

"Boy farkına ne demeli?"

Bir kullanıcı "Bu gerçek Melania değil" ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise "Boy farkına ne demeli?" diye sordu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

 

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:14
  1. Twitter
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  • Güçlü TürkiyeGüçlü Türkiye53 dk önce
    Skandal ötesi bir skandal ama şimdi bakın hiç bir şey olmamış gibi sırıtır hollywood dişler

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