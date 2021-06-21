  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bitlis Valiliğinden "sokağa çıkma yasağı" kararı
ABD'li ilaç firması Moderna'dan koronavirüs aşısı kararı
Çalhanoğlu anlaştığı takımı duyurdu: Salı günü imzalayacağım
Galata Kulesi'nde intihar girişimi anbean kaydedildi!
Dünya Mektubu paylaştılar! Vatikan'a 'çocuk istismarı' tepkisi
Dünya

Mektubu paylaştılar! Vatikan'a 'çocuk istismarı' tepkisi

BM bünyesinde çalışan bir grup insan hakları uzmanı, Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ı çocuklara yönelik şiddeti ve cinsel istismarı önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 19:35:00 -
Mektubu paylaştılar! Vatikan'a 'çocuk istismarı' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan bir grup insan hakları uzmanı, Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ı çocuklara yönelik şiddeti ve cinsel istismarı önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Mektubu kamuoyu ile paylaştılar

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde çalışan bağımsız 4 insan hakları uzmanı tarafından 7 Nisan'da Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a hitaben yazılan mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

Mektupta, dünya genelinde Katolik Kilisesi mensupları hakkındaki cinsel istismar ve şiddet suçlamalarına ilişkin iddialardan endişe duyduklarını belirten uzmanlar, Vatikan'ı "istismarcı Kilise mensuplarını korumak ve onların suçlarını örtbas etmekle" suçladı.

İnsan hakları uzmanları, Vatikan'ın, bazı ulusal yasama organları üzerinde baskı oluşturarak iddiaların odağında bulunan Kilise yetkililerinin işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulmasının önüne geçtiğini ve mağdurlara tazminat ödemekten kaçındığını belirtti.

Katolik Kilisesi mensuplarınca işlenen insan hakları ihlalleri nedeniyle birçok ülkede on binlerce kişinin mağdur edildiğini vurgulayan uzmanlar, Vatikan'a çağrıda bulundu.

Uzmanlar, Vatikan'dan "çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel istismarın önlenmesi için daha fazlasını yapmasını" talep etti.

Vatikan, söz konusu suçları işlediği iddia edilen Kilise üyelerini cezalandırmamak ve görevden uzaklaştırmamakla eleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay