0553 313 94 23

Meksika'ya tehdit, Çin'e gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşmasına varacağını, "çünkü bunu yapmak zorunda" olduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:57
Meksika'ya tehdit, Çin'e gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump  ABD'nin Meksika ile göç ve güvenlik anlaşmasının diğer bölümünü  daha imzaladığını açıkladı ve bunun Meksikalı parlamenterler tarafından onaylanmaması halinde gümrük vergileri getirmekle  tehdit etti.  Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "ABD'nin uzun yıllardır  yapmak istediği Meksika ile Göç ve Güvenlik anlaşmasının çok önemli bir diğer bölümünü imzaladık ve belgeledik. Yakın gelecekte açıklanacak ve Meksika yasama organının onayı gerekecek" dedi.  Trump ayrıca "Oy ile ilgili bir sorun beklemiyoruz, ancak  herhangi bir nedenden dolayı onay verilmezse, gümrük vergileri yeniden getirilecek" dedi.

'Süresiz kaldırıldı' demişti

Trump konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, “ABD’nin Meksika’yla bir anlaşmaya vardığını ve anlaşma imzaladığını sizlere bildirmekten memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlaması planlanan ek vergilerin, süresiz olarak kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı. 

'Ülkeyi korumamakla' suçladı

Bu arada Trump, CNBC´yle yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Meksika´ya yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini savunarak, söz konusu ek gümrük vergilerinin ABD´ye "muhteşem bir rekabet üstünlüğü" sağladığını vurguladı ve ekledi: "ABD´li şirketlerin yavaş yavaş Çin´i terk etmesi Beijing i çin büyük bir yıkım. Şirketler Çin'den ayrılarak başka ülkelere gidiyor; çünkü, ek gümrük vergisi ödemek istemiyorlar. Çin bir anlaşma yapacak çünkü bunu yapmak zorunda." Trump, söz konusu görüşmede, ek gümrük vergileri savaşının ABD'ye zarar verdiğini söyleyen ve Trump´ın tehditlerini eleştiren ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ı "ülkeyi korumamakla" suçladı.

'Artık bize saygı duyuyorlar'

Çin ile süren gerilimlerin yanında Cumartesi günü Meksika ile varılan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, Meksika'nın diğer seçeneğinin daha kötü olduğunu anladığını, bu nedenle anlaşmaya varıldığını söyledi ve ekledi: "Kumbara siz olduğunuzda ek gümrük vergileri çok güzel... Eğer ek gümrük vergileri olmasaydı Meksika´ya bir anlaşmaya varamazdık. İstediğimiz her şeyi aldık ve Meksika´yla harika bir ticari işbirliğimiz olacak çünkü artık bize saygı duyuyorlar. Meksika´dan her isteyen ülkemize girdiğinde ve biz bu konuda hiçbir şey yapamadığımızda bizim ne kadar güçsüz olduğumuza inanamıyorlardı. Meksika´nın güçlü göç kanunlarını kullanacağız. Ülkenin güney sınırına 6 bin asker gönderecekler. Bunu yapmayı eskiden kabul ederler miydi?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas Valisinden milli maç talebi
    1. Sivas Valisinden milli maç talebi
    2. İGDAŞ’tan Mahmut Tanal’ın iddialarına..
    3. Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü..
    4. Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası:..
    5. Motosikletli çocukları otomobiliyle..
    6. Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı
    7. Şenol Güneş: “Büyük devletiz, küçük..
    8. İBB Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz..
    9. Yozgat’ta şimşekler gökyüzünü..
    10. İBB’li sporcular madalya yağmurunu..
    11. Kim Jong-un idam şekli dünyada gündem..
    12. "Hindistan'a Bakış Tagore Resim..
    13. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına..
    14. Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi
    15. Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece..
    16. Yemen Dışişleri Bakanı Yemani istifa..
    17. İşçi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1..
    18. İzlanda-Türkiye maçına doğru
    19. AK Parti'den "Bakanlara gayri resmi..
    20. İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı
    21. Meksika'ya tehdit Çin'e gözdağı
    22. İzmir’de sahte içki operasyonunda 2..
    23. Antalya’da alacak verecek kavgası: 3..
    24. Ekrem İmamoğlu: “Demokrasi sürecine..
    25. İrfan Can Kahveci: “Galibiyetle..
    26. İBB’den 15 merkezde engelsiz yaz okulu
    27. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2..
    28. Elini makineye kaptırdı parmakları..
    29. Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası..
    30. Arjantin'de 130'uncu kayıp kişi bulundu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı