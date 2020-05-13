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Aktüel

Meksikalı sirk göstericilerine korona darbesi

Meksika’da etkili olan korona virüs salgını nedeniyle sirklerin kapatılmasının ardından, sirk göstericileri zor şartlarda yaşamaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:51:11 -
Meksikalı sirk göstericilerine korona darbesi

Meksika’da etkili olan korona virüs salgını nedeniyle sirklerin kapatılmasının ardından, sirk göstericileri zor şartlarda yaşamaya çalışıyor.


Korona virüs salgını dünya genelinde sağlıktan eğitime, alışverişten turizme kadar pek çok alanı etkiledi. Meksika’da korona virüsten en fazla etkilenenler arasında sirk göstericileri de yer alıyor. Ülkede sirk gösterisi yapan oyuncular sabit gelirleri olmadan hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Yaklaşık 15 yıldır Nicky ismi ile sirklerin aranan ismi olan Ernesto Castillo, korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor. Başka bir geliri olmayan Castillo, “Meksikalı sirk göstericileri ölüyor. İnanlardan yardım alıyoruz ama bu çok uzun süre böyle gitmez. Birkaç ay daha bu şekilde devam ederse Meksika’daki sirk göstericileri gerçekten tehlikede olacak” dedi. Castillo, alkış seslerini bile özlediğini ifade etti.

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