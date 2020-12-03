  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi
Aktüel

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi

Köln-Bonn Havalimanı'nda ele geçirilen 26 nadir sürüngenden 10'unun telef olduğu anlaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:34:57 -
Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi

KÖLN (AA) - Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan nadir sürüngenler, Köln-Bonn Havalimanı gümrüğünde ele geçirildi.

Renkli kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan ancak gümrük yetkililerinin kuklalardan gelen tuhaf koku üzerine şüphelenip kontrol etmesiyle bulunan 26 sürüngenden 10'unun telef olduğu anlaşıldı.

Köln'deki gümrük idaresi sözcüsü Jens Ahland, kuklaları yakından incelediklerinde içinde sert maddeler olduğunu fark ettiklerini, ilk başta bunun bir uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu zannettiklerini söyledi.

Ele geçirilen nadir türlerin kaplumbağa, kurbağa ve kertenkeleler olduğu belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay