Meksika'daki şiddetli depremde ölü sayısı arttı

Colima Eyaleti Sivil Koruma Birimi, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde çatısı çöken bir alışveriş merkezinde sıkışan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde üzerine duvar yıkılan 1 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Obrador, felakette hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi ve depremden en çok etkilenen eyaletlerin Colima ile Michoacan olduğunu söyledi.

Depremin ardından 692 artçı sarsıntının yaşandığı bilgisini paylaşan Obrador, bunlardan birinin gece saatlerinde 5,8 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Aynı tarihteki 3. deprem, tatbikatın ardından gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin 7,6 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu deprem, Meksika'da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde yaşanan ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tatbikat için sirenler yerel saatle 12.19'da çalmış, Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin 13.05'te meydana geldiğini açıklamıştı.

Meksika'da 1985'te merkez üssü Michoacan eyaletinin sahil kesimleri olan 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

19 Eylül 2017'de de merkez üssü Meksiko şehrinin güneyi olan 7,1 büyüklüğündeki depremde 370 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 50 bin ev yıkılmıştı.

Meksika'da her 19 Eylül, Ulusal Sivil Savunma Günü olarak anılıyor ve ülke çapında deprem tatbikatı yapılıyor.