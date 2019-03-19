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Meksika'da yanardağ patladı

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sırasında küllerin 1,2 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

19 Mart 2019 Salı 16:10
Meksika'da yanardağ patladı

Independent'ın haberine göre, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı dün geç saatlerde kül ve lav püskürttü.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin 1,2 kilometre yüksekliğe çıktığını duyurdu.

Meksika hükümeti de patlamadan sonra yanardağ çevresinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"Tüten dağ" anlamına gelen Popocatepetl'in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:10
  1. yanardağ
  2. Meksika
  3. patlama

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