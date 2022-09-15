Meksika’da tır dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika'nın Michoacan eyaletinin Morelia şehrindeki bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, aşırı hız yaptığı bildirilen bir tır duraklayan trafikteki 10 araca çarptı. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlara sıkışan kişilerin ilk müdahalesi yapıldı. Çevredekilerin de kurtarma operasyonuna dahil olduğu olay sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan bazı kişiler ise helikopterle sağlık kuruluşlarına taşındı.

Kazadan kurtarılanlar şoförü yakaladı

Öte yandan, görgü tanıkları tırın aşırı hız yaptığını ve otoyoldaki çalışma sebebiyle de yeterli uyarı levhasının kullanılmadığını söyledi. Tır şoförü, kazadan kurtarılanlar tarafından kaçmaması için yakalandı. Michoacan eyaleti valisi Alfredo Ramirez Bedolla ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.