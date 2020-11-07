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Aktüel Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü
Aktüel

Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 04:16:37 -
Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü

BOGOTA (AA) - Meksika'da hafta başından bu yana aşırı yağışların yol açtığı sellerde binlerce ev zarar gördü.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın güneydoğu kesimindeki Tabasco eyaletinde birkaç gündür etkili olan aşırı yağışlar, çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar görmesine neden oldu.

Yetkililer, sağanak ve su baskınları nedeniyle eyalet genelinde 20 bin evin zarar gördüğünü açıkladı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da selden etkilenen kişilere federal hükümetin yardımda bulunacağını bildirdi.






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