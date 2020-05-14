  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:45:23 -
Meksika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 46'ya çıktı

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Puebla ve Morelos eyaletlerinde sahte içki tüketen 46 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çok sayıda kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, alkol aldıktan sonra baş ağrısı ve mide bulantısı olan kişilerin acilen sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer dün ölü sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde nisan ayında da 21 kişi sahte içkiden ölmüştü.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı