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Aktüel

Meksika’da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Meksika’da George Floyd’un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 09:43:36 -
Meksika’da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı

Meksika’da George Floyd’un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.


ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Meksika’ya da sıçradı. Mexico City’deki Paseo de la Reforma Caddesi’nde yüzleri kapalı protestocular, ABD Büyükelçiliğine saldırdı. Çevresinde metal bariyer bulunan büyükelçiliğe taş ve molotof kokteyli atan protestocular, daha sonra büyükelçiliğin yakınındaki mağazalara ve banka şubelerine saldırıp hasara yol açtı. Protestocular, polis müdahalesiyle büyükelçilik binasının çevresinden uzaklaştırıldı.


Öte yandan, Jalisco eyaletindeki Guadalajara kentinde maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından darp edilen ve gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Giovanni Lopez için başlatılan gösteriler de devam ediyor.

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