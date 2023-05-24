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Dünya Meksika’da petrol rafinerisinde yangın! Yaralılar var
Dünya

Meksika’da petrol rafinerisinde yangın! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-24 20:57:00 -
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın! Yaralılar var

Meksika’da devlet petrol şirketi Pemex’e ait bir rafineride çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Minatitlan şehrindeki devlet petrol şirketi Pemex’e ait Lazaro Cardenas adlı petrol rafinerisinde gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangında, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 10 adet yangın söndürme aracı gönderildi. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı ve rafineride soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, yangının mekanik arıza sonucu çıktığını belirtti. Görgü tanıkları ise, olaydan hemen önce rafineriden patlama sesleri geldiğini söyledi.
Rafinerideki üretimin etkilenmediği ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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