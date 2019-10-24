Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı. Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.