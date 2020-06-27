Meksika'da Kovid-19 salgınının etkisi devam ediyor

ANKARA (AA) - SİNAN DOĞAN - Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan Meksika'da, son haftalarda vaka ve ölü sayılarında rekor seviyelere varan artışlar yaşanıyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşarken, 3 Haziran'da 1092 olarak açıklanan ölü sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm rakamı olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün itibarıyla Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 736 artarak 25 bin 60'a yükselirken, vaka sayısı da 6 bin 104 artarak 202 bin 951 oldu. İyileşen sayısının 150 bini geçmesine rağmen aktif vaka sayısı hızla artıyor.

Salgının merkez üssü başkent Meksiko, 50 binin üzerinde vaka ile ülkede virüsten en çok etkilenen bölge olarak biliniyor. Kentte temel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasıyla sıkı sağlık tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ilk zamanlarda salgını ciddiye almadı fakat vakaların ülkede hızla artması üzerine 24 Mart'ta hükümet, ülkede sosyal hayatı askıya alan tedbirlere başvurdu.

Tedbirler kapsamında acil durum yönetimi, epidemiyoloji uzmanı Hugo Lopez-Gatell'e bırakılarak sosyal mesafe uygulamaları desteklendi.

Bunu yanı sıra ülke genelinde okullar kapatılırken, seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamasına geçildi. "Evde kal" sloganıyla gönüllü karantina teşvik edildi.

- Halk trafik ışıklarıyla uyarılıyor

Hükümet, Kovid-19 vakalarının yoğunluğuna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde trafik ışıklarıyla halkı uyarıyor. Kırmızı ışık azami tehlike, turuncu ışık tedbirlere devam, sarı ışık umut, yeşil ışık ise yeni normale dönüş anlamına geliyor.

- Obrador, yeni normale dönüş sürecini başlattı

Devlet Başkanı Obrador, ülkede virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği iki aylık sürecin ardından 1 Haziran’da ilk kez kara yolu seyahati yaparak “yeni normale dönüş” sürecini başlattı.

Salgın nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede, ekonominin bu yıl yüzde 8 küçülmesi bekleniyor.

Meksika’nın ulusal para birimi peso, salgın döneminde ABD doları karşısında yüzde 28 değer kaybetti.

Hükümet kötü gidişi durdurmak ve ekonomiyi yeniden harekete geçirmek için bazı eyaletlerde otel, restoran ve fabrikaların açılmasına izin verdi.

Obrador, salgının önüne geçebilmek amacıyla 50 bin doktor ve hemşire alımı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez-Gatell, halkın virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğine işaret ederek "Bulaşma olasılığını azaltmak için, sosyal mesafe ve izolasyon önlemlerinin tutarlı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü virüs birkaç ay hatta yıllarca bizimle kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Gerçek ölüm sayısı birkaç kat daha fazla

Uzmanlara göre, Meksika'da günlük ölü ve vaka sayıları her iki haftada bir iki katına çıkıyor.

Diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıklarda Meksika, dünyada ilk sıralardaki ülkeler arasında yer alıyor. Araştırmacılar, bu faktörü dikkate alarak ülkedeki gerçek Kovid-19 ölümleri sayısının, açıklanandan birkaç kat daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Kovid-19 ölümlerinin birçoğunun bildirilmediği ya da teşhis edilmediği öne sürülüyor.

- Uzmanlar, ülkede salgının zirve yapmasının haftalar sürebileceğini vurguluyor.

Sağlık hizmetleri yetersiz olan Meksika’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre, ülke genelinde 2 binin üzerinde ventilatör ve bin kişi başına yaklaşık 1,4 hasta yatağı var.

Tıbbi malzemenin de yetersiz ve eski olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar ülkede sadece 530 bin kişiye test yapılırken bu oran, 1000 kişi başına 1,2 kişiye tekabül ediyor.

- 584 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Jose Luis Alomia, ülke genelinde 584 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 39 bin 32 sağlık çalışanına da virüs bulaştığını açıkladı.















