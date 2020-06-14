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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:31:20 -
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.


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