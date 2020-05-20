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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:25:57 -
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 666'ya çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 713 artarak 54 bin 346'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da toplamda 37 bin 325 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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