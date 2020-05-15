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Dünya

Meksika'da korona bilançosu: Son 24 saatte 257 ölü

Meksika'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:08:00 -
Meksika'da korona bilançosu: Son 24 saatte 257 ölü

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 257 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 477'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 409 artarak 42 bin 595'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 28 bin 475 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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