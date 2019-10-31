Meksika'da hapishane isyanı: Ölü ve yaralılar var

Morelos eyaleti yetkilileri, Cuernavaca kentinin güneyinde yer alan hapishanede isyan çıktığını bildirdi.

İsyanda 6 mahkumun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirten yetkililer, mahkumlar tarafından rehin alınan 4 gardiyanın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Bu arada, isyanı bastırmak üzere hapishaneye çok sayıda polis ve asker gönderildi.