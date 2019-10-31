  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Meksika'da hapishane isyanı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.

2019-10-31 10:14:00 -
Meksika'da hapishane isyanı: Ölü ve yaralılar var

Morelos eyaleti yetkilileri, Cuernavaca kentinin güneyinde yer alan hapishanede isyan çıktığını bildirdi.

İsyanda 6 mahkumun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirten yetkililer, mahkumlar tarafından rehin alınan 4 gardiyanın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Bu arada, isyanı bastırmak üzere hapishaneye çok sayıda polis ve asker gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim