Meksika'da hapishane isyanı: Ölü ve yaralılar var
Meksika'nın Morelos eyaletindeki hapishanede çıkan isyanda 6 mahkum yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.
Morelos eyaleti yetkilileri, Cuernavaca kentinin güneyinde yer alan hapishanede isyan çıktığını bildirdi.
İsyanda 6 mahkumun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirten yetkililer, mahkumlar tarafından rehin alınan 4 gardiyanın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Bu arada, isyanı bastırmak üzere hapishaneye çok sayıda polis ve asker gönderildi.