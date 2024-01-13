  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK terör örgütünün hain saldırısından sonra Ali Yerlikaya'dan uyarı! Provokatörler de hesap verecek

Fransa para kasası kapısını açtı: 42 Rafale savaş uçağı siparişi verildi!

Emekli tuğgeneralden dehşete düşüren ABD uyarısı: Vatandaşlarımıza çağrımdır, o şehri terk etmesinler

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Netanyahu, Dünya tersine döndü! Netanyahu'dan skandal sözler, yok artık dedirtti! Dava sona erdi! Tepki yağdı

Türk Donanması’nda nükleer, denizaltı gemisi: Donanmada askeri güç simgesi!

Cihat Yaycı'dan TCG Anadolu tepkisi! Çılgına döndü

ABD ve İngiltere'nin saldırılarına yüzbinlerce Yemenli meydan okudu!

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ilk açıklamasında İmam Hatipleri hedef aldı!

Hamas Türkiye'nin kapısını çaldı: Ankara'dan bunu istiyoruz
Dünya Meksika'da gizli bir çukurda 10 ceset bulundu
Dünya

Meksika'da gizli bir çukurda 10 ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-13 06:56:00 -
Meksika'da gizli bir çukurda 10 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde, gizli bir çukurda 10 cesedin bulunduğu bildirildi.

Luis Maya kasabasında, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gizli bir çukurda 10 ceset tespit etti.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerinin kimliklerinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, açıklamasında, hali hazırda çok sayıda kayıp ihbarı aldıklarını, bulunan cesetlerin bu kişilere ait olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Zacatecas Eyaleti, Meksika'da şiddet olayları ve cinayetlerin en yüksek olduğu yerlerden birisi olarak geçiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23