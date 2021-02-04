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Dünya Meksika'da eski eyalet valisi gözaltına alındı
Dünya

Meksika'da eski eyalet valisi gözaltına alındı

Meksika'da eski Vali Mario Marin, görev yaptığı dönemde hakkındaki çocuk istismarı iddialarını gündeme getiren gazeteciyi, emrindeki polislere işkence ettirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 21:34:00 -
Meksika'da eski eyalet valisi gözaltına alındı

Meksika'da Puebla eyaletinin eski Valisi Mario Marin, görev yaptığı dönemde hakkındaki çocuk istismarı iddialarını gündeme getiren gazeteciyi, emrindeki polislere işkence ettirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, gazeteci Lydia Cacho'ya işkenceye azmettirmekle suçlanan Marin'in önceki gün Acapulco'da gözaltına alındığını bildirdi.

Cacho, 2005'te, aralarında üst düzey iş adamlarının olduğu bir çocuk istismarı şebekesini deşifre eden ve Marin'i şebekenin siyasi koruyuculuğunu yapmakla suçlayan bir kitap yayımlamıştı.

Aralık 2005'te Meksika'nın Quintana Roo eyaletinin gözaltına alınan Cacho, polis aracıyla Peubla'ye götürülürken yolda işkence gördüğünü iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, 2018 verdiği kararda gazetecinin haklarının ihlal etiğine hükmederken, Meksika hükümeti 2019'da haksız gözaltı nedeniyle Cacho'dan özür dilemişti.

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