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Aktüel Meksika'da, eski devlet başkanları hakkında kovuşturmaya referandumla karar verilebilecek
Aktüel

Meksika'da, eski devlet başkanları hakkında kovuşturmaya referandumla karar verilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:49:56 -
Meksika'da, eski devlet başkanları hakkında kovuşturmaya referandumla karar verilebilecek

MEKSİKO (AA) - Meksika Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanları hakkında kovuşturma başlatılıp başlatılmamasının referanduma götürebileceğine hükmetti.

Mahkemenin 6 üyesi, referandumun anayasal olduğunu kararlaştırırken, 5 üye karşı oy kullandı.

Referandum önerisi Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından sunulmuştu.

Obrador, referandumda seçmenlere "İlgili yetkililerin, uygun yasalar ve prosedürler doğrultusunda eski devlet başkanları tarafından işlendiği varsayılan suçları soruşturmasını ve gerekirse cezalandırmasını onaylıyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz?" sorusunun sorulmasını istiyordu.

Obrador, hayattaki 5 eski devlet başkanının isimlerini de bu sorunun altında sıralamıştı.

Yüksek Mahkeme öte yandan Obrador'un önerisinde yer alan "eski devlet başkanları" ve "varsayılan suçlar" ifadelerini çıkardı.

Mahkeme, referandumda seçmenlere "İlgili yetkililerin, anayasa ve yasal çerçeve doğrultusunda, adaleti ve olası kurbanların haklarını temin etme amacıyla, geçmiş yıllarda siyasetçiler tarafından alınan siyasi kararların aydınlığa kavuşturulması sürecini yürütmesini onaylıyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz?" sorusunun yöneltilmesine karar verdi.

Meksika Devlet Başkanı, referandumun, kongre ara seçimlerinin yapılacağı 6 Haziran 2021'de düzenlemesi önerisinde bulunmuştu.

Referandumun, 1988 yılından bu yana sürdürüldüğünü savunduğu "sistematik yolsuzluğun", muhafazakar ekonomik programların ve özelleştirmelerin yargıya taşınmasına imkan tanıyacağını dile getiren Obrador, "Bu ülkede son 30 yıldır çektiğimiz sosyal ve insani felaketler, bu dönemde ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir dizi eyleminin sonucudur." ifadesini kullanmıştı.

Obrador'un bu talebinin, seçmenin ilgisini Meksika'da katılımın sıklıkla düşük olduğu ara seçimlere çekme yöntemi olabileceği belirtiliyordu.

Eski Meksika Devlet başkanları hakkında yasal işlem başlatma konusunda kamuoyunun fikrinin alınacağı referandumun, aynı zamanda dikkatleri Obrador yönetiminin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçmişte yaşanan suistimallere çekeceği ifade ediliyor.

Referanduma muhalefet edenler, bunun, kovuşturma kararının, siyasetçiler ve seçmenler değil savcılar tarafından verileceği kaidesini ihlal ettiğini savunuyordu.

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