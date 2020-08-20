  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası
Aktüel

Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:42:25 -
Meksika'da eski Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk iddiası

MEKSİKO (AA) - Meksika'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos (Pemex) eski yöneticisi Emilio Lozoya, eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve eski Maliye Bakanı Luis Videgaray hakkında suçlamalarda bulundu.

Lozoya, Meksika'da savcılara verdiği yazılı ifadede, Nieto ve Videgaray'ın Pemex'in kaynaklarını 2012 başkalık seçim kampanyasına katkıda bulunan, kendilerine yakın iş adamlarına aktardığını iddia etti.

Lozoya ifadesinde, “Enrique Pena Nieto ve Luis Videgaray federal hükümet içinde bir yolsuzluk mekanizması kurmuştu. Bunun temel amacı başkanlık kampanyasında onları bir şekilde desteklemiş olan kişilere desteklerin karşılığını ödemekti." sözleriyle birlikte çalıştığı siyasetçileri hedef aldı.

Nieto ve Videgaray'ı rüşvet almak ve zimmete para geçirmekle de suçlayan Lozoya, "Başkan ve bahsi geçen maliye bakanı kendilerini zenginleştirmeyi amaçlayan bir yolsuluk çarkı kurmuştu, yalnızca kamu fonlarını kendi çıkarları için kullanmakla kalmıyor, şahıslardan ve şirketlerden rüşvet alıyor, sahtecilik ve dolandırıcılığa başvuruyorlardı." ifadelerini kullandı.

- Lozoya, yolsuzluk suçlamasıyla İspanya'da gözaltına alınmıştı

Meksika Başsavcısı Gertz Manero, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht ile rüşvet ilişkisi kurdukları şüphesiyle 2019'da Lozoya ve eski Pemex yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Nieto'ya yakınlığıyla bilinen Lozoya, Odebrecht'le ilgili açılan soruşturma kapsamında firari halde bulunduğu İspanya'da şubatta gözaltına alınmış ve geçen ay ise İspanya'dan Meksika'ya iade edilmişti.

Meksika'da davasının ilk duruşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve sağlık sorunları nedeniyle geçen ay sonu video bağlantısıyla yapılan Lozoya, Pemex'in başında olduğu 2012-2016 yıllarındaki görev süresi boyunca “sistematik olarak korkutulduğunu, baskı altına alındığını ve kullanıldığını” ileri sürerek o dönem hükümette görev alan kişileri suçlamıştı.

Lozoya, ayrıca savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiğini ve olası ceza indirimleri veya suçlamaların ortadan kaldırılması karşılığında tanık koruma programı kapsamında bildiklerini anlatacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?
Dünya

Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilg..
Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı
Gündem

Türkiye’ye gücü yetmedi soydaşlarımızı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısında duramayacağını anlayan Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor. Çeşitli bahanelerle Türk okull..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı