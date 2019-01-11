Meksika’da büyük keşif

Ulusal Antropoloji ve Meksika Tarihi Enstitüsü, tapınağın içerisinde iki adet kafatasına benzeyen taş oymalar bulunduğunu, Xipe Totec’in derisi yüzülmüş bir insan olarak tasvir edildiği heykellerin olduğunu belirtti. Kazıda ayrıca tanrı heykelinin üzerinde kurban edilen kişiye ait olduğu düşünülen bir deri parçasının sarktığı bir kol da bulundu. 12 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğinde olan tapınağın Popolocas uygarlığı tarafından MS 1000 ile 1260 yılları arasında inşa edilmiş olduğu düşünülüyor.