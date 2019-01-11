Meksika’da büyük keşif
Meksika’nın Puebla eyaletinde bulunan Thuacan kentinde gerçekleşen kazılar sırasında ilk kez Aztek mitolojisinde ölüm, bereket, doğurganlık ve tarım tanrısı olan Xipe Totec’e adanan bir tapınağın bulunduğu açıklandı.11 Ocak 2019 Cuma 13:11
Ulusal Antropoloji ve Meksika Tarihi Enstitüsü, tapınağın içerisinde iki adet kafatasına benzeyen taş oymalar bulunduğunu, Xipe Totec’in derisi yüzülmüş bir insan olarak tasvir edildiği heykellerin olduğunu belirtti. Kazıda ayrıca tanrı heykelinin üzerinde kurban edilen kişiye ait olduğu düşünülen bir deri parçasının sarktığı bir kol da bulundu. 12 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğinde olan tapınağın Popolocas uygarlığı tarafından MS 1000 ile 1260 yılları arasında inşa edilmiş olduğu düşünülüyor.
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