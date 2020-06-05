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Aktüel

Meksika’da bir protestocu, üzerine benzin döktüğü polisi ateşe verdi

Meksika’nın Guadalajara kentinde polis şiddetine yönelik gerçekleştirilen protesto sırasında bir kişi, üzerine benzin döktüğü motosikletli polisi ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:45:06 -
Meksika’da bir protestocu, üzerine benzin döktüğü polisi ateşe verdi

Meksika’nın Guadalajara kentinde polis şiddetine yönelik gerçekleştirilen protesto sırasında bir kişi, üzerine benzin döktüğü motosikletli polisi ateşe verdi.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinin ardından dünya genelinde polis şiddetine karşı protestolar düzenleniyor. Meksika’nın Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’da yüzlerce kişi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınırken dövülen ve daha sonra hayatını kaybeden 30 yaşındaki Giovanni Lopez için protesto gerçekleştirdi. Barışçıl başlayan protestolarda polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Protesto sırasında bir kişi motosikletli polisin üzerine benzin dökerek polisi ateşe verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, yanan polis kendini yere attı. Acı çeken polise meslektaşları yardım etmeye çalıştı. Başka bir protestocu ise o sırada yanan polise tekme attı.

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